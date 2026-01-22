В Минске оборудовано 14 лыжных трасс

Для любителей активного зимнего спорта лыжные трассы различной сложности работают в каждом районе Минска.

Зимние активности организованы во всех районах Минска

Активный отдых для любителей зимних развлечений в белорусской столице. Протяженность лыжной трассы в парке 900-летия Минска - более двух километров. Работает и пункт проката инвентаря. Трассы разной сложности - для детей и взрослых. Снежную локацию уже успели опробовать любители зимнего спорта.

Трасса возле Чижовского водохранилища - популярное место зимнего отдыха у жителей и гостей мегаполиса. Дистанцию лыжной магистрали укладывали с помощью специальной техники. Для комфортного отдыха вечером работает дополнительное освещение.