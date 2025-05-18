В Минске освятили первую в Беларуси Армянскую апостольскую церковь

Сегодня в Минске освятили храм Армянской апостольской церкви. Специально для этого в белорусскую столицу прибыл Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.

"Это историческое событие, потому что впервые на благословенной белорусской земле построилась церковь, храмовый комплекс. Мы очень благодарны властям Беларуси, правительству за оказанное содействие и всем нашим соотечественникам, а также белорусам, которые построили этот красивый райский уголок в городе Минске".