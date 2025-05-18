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В Минске освятили первую в Беларуси Армянскую апостольскую церковь
Автор:Наталья Бордиловская
Важное событие произошло 18 мая в религиозной межконфессиональной жизни Беларуси.
Сегодня в Минске освятили храм Армянской апостольской церкви. Специально для этого в белорусскую столицу прибыл Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.
Иерей Саргис, настоятель Армянской апостольской церкви Святого Григория Просветителя в Минске:
"Это историческое событие, потому что впервые на благословенной белорусской земле построилась церковь, храмовый комплекс. Мы очень благодарны властям Беларуси, правительству за оказанное содействие и всем нашим соотечественникам, а также белорусам, которые построили этот красивый райский уголок в городе Минске".
Подробнее о том, как проходила церемония освящения, см. видео.