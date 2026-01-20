3.72 BYN
В Минске открылся новый Центр пляжных видов спорта
Автор:Редакция news.by
Центр пляжных дисциплин торжественно открыли в Минске. Это новый дом прежде всего для белорусской сборной по пляжному футболу.
Строительство длилось 18 месяцев. "Песчаную дюну" - так называется новый объект - также смогут использовать и представители других видов спорта. В комплексе есть возможность для проведения тренировок и соревнований по пляжному волейболу, пляжному теннису, пляжному гандболу, фрисби-фристайлу и другим дисциплинам.
Cборная Беларуси по пляжному футболу уже начала подготовку к новому сезону и проводит домашний кемп в новом комплексе.