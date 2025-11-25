В Минске подвели итоги фестиваля в защиту семьи и жизни "Ладошка"

Фестиваль в защиту семьи и жизни "Ладошка" подвел свои итоги. 12-й форум-конкурс социальной рекламы собрал участников и гостей на торжественную церемонию награждения победителей.

В 2025 году участие приняли 108 человек из Беларуси, России и Казахстана. Конкурсанты прислали свои работы в различных номинациях: видеоролики и интернет-плакаты, рисунки и фотографии, музыкальные произведения и стихи. Все работы представили авторский взгляд на тему семейных ценностей, радости родительства, материнства и детства.

Победителям в каждой номинации вручили дипломы и памятные подарки. В подарок присутствующим прозвучал праздничный концерт.