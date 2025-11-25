3.70 BYN
В Минске подвели итоги фестиваля в защиту семьи и жизни "Ладошка"
Фестиваль в защиту семьи и жизни "Ладошка" подвел свои итоги. 12-й форум-конкурс социальной рекламы собрал участников и гостей на торжественную церемонию награждения победителей.
В 2025 году участие приняли 108 человек из Беларуси, России и Казахстана. Конкурсанты прислали свои работы в различных номинациях: видеоролики и интернет-плакаты, рисунки и фотографии, музыкальные произведения и стихи. Все работы представили авторский взгляд на тему семейных ценностей, радости родительства, материнства и детства.
Победителям в каждой номинации вручили дипломы и памятные подарки. В подарок присутствующим прозвучал праздничный концерт.
Акцентами фестиваля "Ладошка" в этом году стали не только торжество награждения победителей, но и конференция в защиту семьи, материнства и детства, а также акция звонарей "За жизнь!".