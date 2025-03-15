В Минске появятся новые автомобильные номерные знаки с восьмым регионом - кого коснется нововведение

В ближайшее время владельцам легковых автомобилей будут выдавать номерные знаки с новым регионом - восьмым. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ рассказали, что регистрационные знаки с седьмым регионом выдавались на протяжении 20 лет, сейчас на территории столицы зарегистрировано порядка 800 тысяч единиц транспорта. В Госавтоинспекции отметили, что номера с седьмым регионом заканчиваются. В связи с этим в ближайшее время легковые автомобили будут получать номерные знаки с новым, восьмым регионом.