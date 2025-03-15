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В Минске появятся новые автомобильные номерные знаки с восьмым регионом - кого коснется нововведение
В ближайшее время владельцам легковых автомобилей будут выдавать номерные знаки с новым регионом - восьмым. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ рассказали, что регистрационные знаки с седьмым регионом выдавались на протяжении 20 лет, сейчас на территории столицы зарегистрировано порядка 800 тысяч единиц транспорта. В Госавтоинспекции отметили, что номера с седьмым регионом заканчиваются. В связи с этим в ближайшее время легковые автомобили будут получать номерные знаки с новым, восьмым регионом.
"В ближайшее время мы планируем начать выдачу регистрационных знаков с восьмым регионом, по мере израсходования номеров с седьмым. Данное нововведение коснется лишь владельцев легкового транспорта. Регистрационные знаки с восьмым регионом серии "АА" в количестве около 10 тыс. уже сделаны и готовы к выдаче, поэтому перебоев с регистрацией транспорта не будет", - рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.