В Минске прошли Детские партизанские чтения, посвященные 80-летию Победы

Мероприятие объединило школьников, гимназистов и студентов колледжей Беларуси и России - тех, кто будет писать историю будущего.

Детские партизанские чтения - часть республиканской акции "Архивы - школе". Она помогает молодежи работать с первоисточниками и видеть историю не по учебнику, а через судьбы людей. На открытии выступили представители депутатского корпуса, вузов и научного сообщества.