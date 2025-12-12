3.72 BYN
В Минске прошли Детские партизанские чтения, посвященные 80-летию Победы
Автор:Редакция news.by
Вторые Детские партизанские чтения, посвященные 80-летию Победы, прошли в Национальном архиве Беларуси. В основе работ юных участников архивные документы: письма, донесения, фотографии, свидетельства очевидцев.
Мероприятие объединило школьников, гимназистов и студентов колледжей Беларуси и России - тех, кто будет писать историю будущего.
Детские партизанские чтения - часть республиканской акции "Архивы - школе". Она помогает молодежи работать с первоисточниками и видеть историю не по учебнику, а через судьбы людей. На открытии выступили представители депутатского корпуса, вузов и научного сообщества.