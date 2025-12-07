Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Минске пройдет первый молодежный военно-патриотический форум

Первый молодежный военно-патриотический форум пройдет 8 и 9 декабря в Минске по инициативе Совета Республики Национального собрания Беларуси. Он приурочен к 80-летию Великой Победы.

Форум объединит сотни ребят со всей страны: представителей проекта "Поезд Памяти", членов военно-патриотических клубов и классов, учащихся кадетских училищ.

Ключевым событием двухдневного форума станет диалоговая площадка с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Разделы:

ОбществоМолодежь

Теги:

форумМинск