В Минске пройдет первый молодежный военно-патриотический форум
Автор:Редакция news.by
Первый молодежный военно-патриотический форум пройдет 8 и 9 декабря в Минске по инициативе Совета Республики Национального собрания Беларуси. Он приурочен к 80-летию Великой Победы.
Форум объединит сотни ребят со всей страны: представителей проекта "Поезд Памяти", членов военно-патриотических клубов и классов, учащихся кадетских училищ.
Ключевым событием двухдневного форума станет диалоговая площадка с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой.