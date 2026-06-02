"Покупка, ознакомление, долгосрочное сотрудничество" - Шулейко назвал задачи "БЕЛАГРО-2026"
2 июня официально открылась выставка "БЕЛАГРО-2026". Общая экспозиция занимает более 42 тыс. кв. м на закрытых и открытых площадках Минского международного выставочного центра.
Здесь открылась выставка техники белорусских сельхозпроизводителей и не только. Прибыли делегации из 16 стран. Свои достижения на форуме представляют более 570 компаний из Беларуси, России, Китая, Грузии, Омана, Германии, Вьетнама, Палестины, КНДР, Туниса, Турции, Узбекистана.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
"На площадке "БЕЛАГРО"3 стоят различные задачи: это покупка, ознакомление, долгосрочное сотрудничество. Мы покажем технику не просто выставочно. Завтра, 3 июня, начнет работать площадка, где мы воочию будем показывать возможности нашей сельхозтехники. Вы увидите там, как работает и 500-сильный тракт, как работает сегодня почвообработка, заготовка кормов как происходит. Одновременно будут профессионалы демонстрировать и свои умения пахоты, которые позволят определять качество техники в том числе. Одно из важных сегодняшних мероприятий - это объединить всех участников, всех наших гостей для того, чтобы понять ресурсы и пожелания наших клиентов".
На выставке 2 июня - насыщенная деловая программа. Самые знаковые события - форум "АгроШОС" и "Дни ретейла Беларуси и России".
Кроме широкого участия белорусских производителей техники и продуктов питания, ученых и аграриев, на "БЕЛАГРО" и множество зарубежных гостей из 16 стран. Это больше, чем было заявлено и превышает число иностранных участников в прошлом году.