3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Петкевич: Беларусь и Азербайджан связывают проверенные временем дружеские отношения
2 июня Минск и Баку обсудили перспективы сотрудничества. Страны связывают проверенные временем дружеские отношения. Такое мнение выразила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на открытии Белорусско-азербайжданского бизнес-форума.
Переговоры в формате B2B провели более 300 участников. Только из Азербайджана приехали руководители 35 ведущих компаний. В фокусе внимания строительный сектор, АПК, логистика и, конечно, промышленная кооперация.
Как рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, будет расширена номенклатура товаров, которые страны поставляют друг другу. Более широкое поступление белорусских товаров на азербайджанский рынок будет происходить не только через биржу, но и посредством сети белорусских магазинов.
"В Минске открыт и успешно работает азербайджанский торговый дом, на полках наших сетей появилось много новых азербайджанских товаров. Мы стремимся к товарообороту в миллиард долларов, который наметили главы государств. И такие мероприятия, я считаю, принесут свой результат в дальнейшем", - отметил Михаил Мятликов.
Турал Гаджилы, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, рассказал, что в настоящее время важное место во взаимной торговле занимает пищевая продукция. Товарооборот идет в обе стороны: Азербайджан импортирует товары из Беларуси и экспортирует в Беларусь.
"Мы видим большой потенциал для дальнейшего увеличения взаимного оборота и целенаправленно работаем над этим. Прорабатывается ряд крупных проектов в аграрном секторе и в производстве другой продукции", - отметил Турал Гаджилы.
Минск и Баку укрепляют стратегическое сотрудничество, продвигая ключевые договоренности лидеров двух стран. Главным драйвером выступает экономика. Объем взаимной торговли с начала года увеличился. Основными точками взаимного интереса стал белорусский опыт в сфере сельского хозяйства, индустриального сектора, строительства. Стороны намерены расширять партнерство, открывая новые зоны взаимодействия.