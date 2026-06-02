Петкевич: Беларусь и Азербайджан связывают проверенные временем дружеские отношения

2 июня Минск и Баку обсудили перспективы сотрудничества. Страны связывают проверенные временем дружеские отношения. Такое мнение выразила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на открытии Белорусско-азербайжданского бизнес-форума.

Переговоры в формате B2B провели более 300 участников. Только из Азербайджана приехали руководители 35 ведущих компаний. В фокусе внимания строительный сектор, АПК, логистика и, конечно, промышленная кооперация.

Как рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, будет расширена номенклатура товаров, которые страны поставляют друг другу. Более широкое поступление белорусских товаров на азербайджанский рынок будет происходить не только через биржу, но и посредством сети белорусских магазинов.

"В Минске открыт и успешно работает азербайджанский торговый дом, на полках наших сетей появилось много новых азербайджанских товаров. Мы стремимся к товарообороту в миллиард долларов, который наметили главы государств. И такие мероприятия, я считаю, принесут свой результат в дальнейшем", - отметил Михаил Мятликов.

Турал Гаджилы, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, рассказал, что в настоящее время важное место во взаимной торговле занимает пищевая продукция. Товарооборот идет в обе стороны: Азербайджан импортирует товары из Беларуси и экспортирует в Беларусь.

"Мы видим большой потенциал для дальнейшего увеличения взаимного оборота и целенаправленно работаем над этим. Прорабатывается ряд крупных проектов в аграрном секторе и в производстве другой продукции", - отметил Турал Гаджилы.