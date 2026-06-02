Швеция вводит жесткие ограничения на ВНЖ для членов семей мигрантов

Правительство Швеции планирует ужесточить условия для получения вида на жительство для родственников мигрантов. Об этом пишет шведская газета Dagens Nyheter.

Во вторник правительство представило новые законопроекты о семейной миграции. Они включают в себя повышение требований к уровню дохода приехавших в страну и введение периода ожидания в два года, прежде чем можно будет подать заявление на ВНЖ для семьи.

При желании привезти в страну супруга/супругу и двоих детей мигрант должен будет иметь зарплату не ниже 35 743 крон (около $3845) после уплаты налогов. Доход от субсидируемой работы, пособий по безработице и поддержки занятости больше не будут учитываться. Кроме того, у заявителя должно быть жилье достаточного размера.

"Понятно, что вы должны иметь возможность привезти родственников в Швецию, но тогда от вас требуется работать и поступать правильно", - сказал министр по вопросам миграции Йохан Форсселл.

Иностранцы, прибывшие в королевство на учебу, также больше не смогут привозить в Швецию родственников. "Это масштабное злоупотребление правилами. Это люди, которые приезжают сюда учиться, но на самом деле приезжают сюда ради участия в программе воссоединения семей", - сказал представитель партии "Шведские демократы" Людвиг Асплинг.