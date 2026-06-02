В пяти странах ЕС зафиксировано падение ВВП

В Европе зафиксировано падение ВВП. Причем, сразу в нескольких странах.

Абсолютным антилидером стала Ирландия. Падение 2 %. Далее идет Литва, Румыния, Швеция.

Самое примечательное - это присутствие в этом списке Франции. Падение небольшое, но, как отмечают аналитики, "это дорога в ад поскольку именно так начинается рецессия".

Подтверждением является Германия. Она демонстрирует почти нулевой ВВП уже 6 лет, фиксируется деградация экономики. Страна начинает все больше отставать от лидеров, в итоге может остаться далеко позади надолго (и это в лучшем случае).

