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В Минске собрались более 400 представителей пограничного ведомства
В непростой обстановке вокруг Беларуси судьба белорусского государства, мир и безопасность во многом зависят от офицерского корпуса нашей страны. Таким мнением поделился заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Неверовский во время собрания офицеров пограничной службы. Сегодня столица объединила более 400 представителей от всех воинских частей и подразделений пограничного ведомства. Председатель ГПК Константин Молостов отметил, что обстановка на госгранице ежедневно бросает вызов органам погранслужбы и в первую очередь офицерам.
Алексей Ленков, председатель совета офицерского собрания Госпогранкомитета Беларуси:
"Собрание органов пограничной службы является важнейшим институтом. Деятельность офицерского собрания направлена на защиту чести и достоинства офицеров, на создание воинских коллективов, атмосферы, которая способствуют выполнению задач по охране государственной границы нашей родины".
Александр Неверовский, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:
"С задачами офицерское собрание справляется. Когда идет массированное давление не только на чиновников, но и на весь офицерский состав, офицерское собрание ведет должную разъяснительную работу по сохранению офицерских традиций, по поддержанию исторической правды и исторической справедливости, по формированию духовно-нравственных ценностей у наших молодых и в принципе у всех офицеров и членов семей".
Делегаты также обсудили результаты работы ведомства за прошедший период, обменялись передовым опытом лучших офицерских собраний, наметили перспективы и пути совершенствования.
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