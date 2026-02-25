3.74 BYN
В Минске стартовал промопроект "Выбираем студотряд!"
В Минске стартовал республиканский промопроект "Выбираем студотряд!". Так, участники познакомились с направлениями студенческих отрядов и их возможностями. Бойцы поделились личным опытом и рассказали о самых ярких проектах прошлых лет. Атмосферу дополнили интерактивные площадки и тематические активности.
Ключевым событием стало подписание Белорусским республиканским союзом молодежи соглашений с предприятиями, на базе которых в этом году планируется организовать республиканские трудовые проекты.
Каждый желающий мог получить анкету-заявку и пройти онлайн предварительную регистрацию в студотряд. Финалом мероприятия стали встречи с представителями компаний-партнеров. Участники смогли проконсультироваться со специалистами по вопросам трудоустройства и выбора подходящей вакансии.