В Минске у Дворца спорта развернулся семейный фестиваль "Наша Победа"

В белорусской столице продолжаются торжества в честь 80-летия Великой Победы. У Дворца спорта развернулся семейный фестиваль "Наша Победа". Здесь и развлекательные площадки, и гастрономические локации, крафтовая ярмарка, выставки и концерт.

Народными гуляньями белорусов не удивить. Наша нация трудолюбивая. А кто хорошо работает, тот и весело отдыхает. Яркие праздники устраивают, например, в День города или 3 Июля. Но подобного семейного фестиваля прежде не бывало.

Событие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы потрудились на славу и предложили гостям формат, в котором память о прошлом переплетается с современными формами досуга.

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На одной из локаций представлены новейшая и историческая военная техника, стрелковое оружие и беспилотники, форма и экипировка. А еще подготовлена выставка более сотни уникальных фотоснимков - от военных лет до наших дней. Так сформировалось пространство, где можно было не только отдохнуть, но и узнать много нового о героических страницах истории Беларуси.

Также была представлена выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах". Ее особенностью является интерактивная панель. Здесь любой желающий мог найти информацию о своих родственниках-партизанах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Интерактивную площадку подготовил и хоккейный клуб "Динамо-Минск". Предприятия пищевой промышленности провели дегустации.

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МТЗ и МАЗ показали современную технику, а рассказчиком выступил не кто иной как легендарный пилот Сергей Вязович.

Передать память будущему поколению - это наша святая обязанность. Множество локаций ориентировались на детей, ведь фестиваль "Наша Победа" семейный. И все было сделано для того, чтобы действительно объединить поколения.

Дополнили атмосферу праздника большая ярмарка ремесленников и огромный фуд-корт, где каждый гость нашел угощение по вкусу.