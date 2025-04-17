В Минске установили показатель компенсации стоимости жилых помещений на 2025 год

В Минске установили усредненный показатель компенсации стоимости жилых помещений на 2025 год. Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета № 1385 от 10 апреля 2025 года, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, размер усредненного показателя компенсации заказчиками строительства жилых домов и застройщиками бюджету города Минска стоимости жилых помещений на 2025 год составит 6,8 %. Это касается помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство.

Документ принят на основании указа от 14 января 2014 года № 26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности" и положения о порядке компенсации заказчиками, застройщиками жилых домов местному бюджету стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, а также о порядке расчета усредненного показателя такой компенсации, утвержденного постановлением Совета Министров от 30 марта 2007 года № 407.