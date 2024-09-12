В Минске выбрали лучшую трудовую династию среди предприятий Минпрома. За победу боролись 13 семей белорусских промышленников, и впервые в их числе представители легпрома. Среди конкурсантов были работники крупных белорусских предприятий: МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Атлант". Самой большой трудовой династии почти полвека. Чтобы выбрать лучших, жюри оценивало сценическое выступление каждой команды. Креативность, талант и харизма были в приоритете.