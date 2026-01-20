В Минске зафиксировали увеличение уровня загрязнения воздуха оксидом азота

Как обстоят дела с качеством воздуха в Минске в связи с морозами, сообщили в Белгидрометцентре.

В белорусской столице установилась приземная инверсия, из-за которой загрязняющие вещества не могут рассеяться и накапливаются у земли. А по состоянию на 20 января в четырех районах города отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха оксидом азота: максимальная из разовых концентраций достигла 2,8 предельно допустимой концентрации.

Елена Мельник, начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии:

"Утром зафиксировано увеличение уровня загрязнения воздуха оксидом азота. Это увеличение связано с метеорологическими условиями. Наблюдается приземная инверсия, которая создает запирающий слой, и он просто не позволяет загрязняющим веществам перемещаться в верхние слои атмосферы".