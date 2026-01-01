3.72 BYN
В Минтруда Беларуси заявили о повышении всех видов денежных доходов населения в 2025 году
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Астрейко в "Актуальном интервью" подвела ключевые итоги социальной сферы 2025 года, отметив рост всех видов денежных доходов населения и снижение малообеспеченности.
"Самое важное достижение страны в 2025 году, которое коснулось, пожалуй, каждой семьи, - совместными усилиями бизнеса и государства удалось повысить все виды денежных доходов населения: заработные платы, пенсии, пособия. Все они росли темпами, опережающими инфляцию. Это говорит о том, что покупательная способность каждого такого рубля была сохранена", - подчеркнула Татьяна Астрейко.
Она выделила лидерство Беларуси в ЕАЭС по динамике реальных зарплат. "Интересный факт: на пространстве Евразийского экономического союза одними из самых высоких являются темпы роста реальной заработной платы в Беларуси. Поступают доходы в бюджет, поэтому зона ответственности государства - это заработная плата бюджетников, она росла темпами, опережающими темпы роста заработной платы в экономике. В среднем за год 18,8 % - это более чем на 2 процентных пункта выше, чем в экономике", - отметила первый замминистра.
Татьяна Астрейко:
"Росли пенсии - произведено два перерасчета. Поэтому удалось повысить уровень пенсионного обеспечения граждан и в том числе сохранить их покупательную способность. Параллельно росту заработной платы в экономике увеличились и пособия по уходу за детьми до 3 лет, темп роста - 19,3 %. Все это очень важно, и такие точечные меры позволяют снизить уровень малообеспеченности в нашей стране".
За 30 лет, по ее словам, уровень малообеспеченности снизился более чем в 10 раз: "И сегодня он составляет 3,4 %. Какой ценой? В ежегодном исчислении более 50 млрд белорусских рублей государством из сектора государственного управления направляется на выплату заработной платы бюджетникам, пенсии и детские пособия".