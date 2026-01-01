В Минтруда Беларуси заявили о повышении всех видов денежных доходов населения в 2025 году

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Астрейко в "Актуальном интервью" подвела ключевые итоги социальной сферы 2025 года, отметив рост всех видов денежных доходов населения и снижение малообеспеченности.

"Самое важное достижение страны в 2025 году, которое коснулось, пожалуй, каждой семьи, - совместными усилиями бизнеса и государства удалось повысить все виды денежных доходов населения: заработные платы, пенсии, пособия. Все они росли темпами, опережающими инфляцию. Это говорит о том, что покупательная способность каждого такого рубля была сохранена", - подчеркнула Татьяна Астрейко.

Она выделила лидерство Беларуси в ЕАЭС по динамике реальных зарплат. "Интересный факт: на пространстве Евразийского экономического союза одними из самых высоких являются темпы роста реальной заработной платы в Беларуси. Поступают доходы в бюджет, поэтому зона ответственности государства - это заработная плата бюджетников, она росла темпами, опережающими темпы роста заработной платы в экономике. В среднем за год 18,8 % - это более чем на 2 процентных пункта выше, чем в экономике", - отметила первый замминистра.

Татьяна Астрейко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f08df93-e139-49b0-b3c5-350bf5dca238/conversions/3c0b2de8-60a9-4d69-bdc9-bb41cca8a622-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f08df93-e139-49b0-b3c5-350bf5dca238/conversions/3c0b2de8-60a9-4d69-bdc9-bb41cca8a622-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f08df93-e139-49b0-b3c5-350bf5dca238/conversions/3c0b2de8-60a9-4d69-bdc9-bb41cca8a622-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f08df93-e139-49b0-b3c5-350bf5dca238/conversions/3c0b2de8-60a9-4d69-bdc9-bb41cca8a622-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Астрейко:

"Росли пенсии - произведено два перерасчета. Поэтому удалось повысить уровень пенсионного обеспечения граждан и в том числе сохранить их покупательную способность. Параллельно росту заработной платы в экономике увеличились и пособия по уходу за детьми до 3 лет, темп роста - 19,3 %. Все это очень важно, и такие точечные меры позволяют снизить уровень малообеспеченности в нашей стране".