Кто будет востребован на рынке труда в Беларуси следующие 5 лет

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Астрейко в "Актуальном интервью" обозначила тенденции на рынке труда в 2025 году и озвучила прогноз на ближайшие годы.

"Рынок труда в 2025 году менялся. Я эти тенденции обозначила бы как позитивные. Вообще о белорусах как о работниках я могу высказать свое мнение одним словом: трудолюбивые. В нашей стране созданы условия для того, чтобы каждый, кто желает, нашел себе работу. Уровень безработицы в нашей стране, это уже, наверное, новость достаточно известная, находится на своем минимуме и составляет порядка 2,4 %", - подчеркнула Татьяна Астрейко.

Рекордные показатели были зафиксированы в продуктивной возрастной группе. "Уровень занятости, особенно в такой продуктивной группе возраста 25-49 лет, достиг своих пиковых значений и составляет, только задумайтесь, 92-95 %. То есть белорусы хотят и могут работать", - добавила она.

Рынок оставался ориентированным на соискателей, что стимулировало рост зарплат. "Рынок труда, безусловно, был рынком соискателя. Поэтому зарплата носила очень важную функцию ключевого механизма формирования конкурентоспособного уровня оплаты труда. И это в том числе было одним из факторов, которые позволили увеличить число занятых в экономике Беларуси: под занавес 2025 года их количество превысило 4 млн 150 тыс. человек", - отметила первый замминистра.

Экономика по-прежнему нуждается в кадрах. В банке вакансий заявлено более 160 тыс. вакансий. Татьяна Астрейко

Она разъяснила, почему так происходит: "Фактора два. Во-первых, старение населения. У нас сегодня каждый пятый работник либо находится в предпенсионном возрасте, либо уже пенсионер. Это огромный шанс и возможность для молодежи быстрее и мягче погрузиться в профессию. С другой стороны, это рост экономики. Рост экономики вызывает потребность в дополнительных кадрах. Если мы посмотрим, кто заявляет эти 160 тыс. вакансий, то увидим, что это промышленность, торговля, сельское хозяйство. Именно эти сферы - драйверы ВВП, они и формируют запрос на дополнительную потребность кадров".

Первый замминистра также обозначила, кого обычно ищут работодатели: "70 % - это рабочие на производства. Дефицит кадров рабочих профессий, безусловно, присутствует. Кто необходим? Водители грузовых автомобилей, продавцы, повара, рабочие на производстве, в строительстве требуются рабочие руки.

Прогноз до 2030 года учитывает текущие тенденции. "Мы подготовили прогноз на период до 2030 года, кто будет нужен экономике. Исходя из текущей ситуации, мы понимаем, что потребность будет в рабочих, причем со средним специальным и профессионально-техническим образованием. Безусловно, это не умаляет потребности в инженерных кадрах, она сохранится", - подчеркнула она.