В Могилеве стартовал патриотический концерт-акция "81 час до Великой Победы"
Патриотический концерт-акция "81 час до Великой Победы" стартовала в Могилеве. Она объединила творческие коллективы, исполнителей, артистов и актеров региона. Три дня без остановки будут длиться выступления на площадке областной филармонии. Песни военных лет и современных авторов, презентации отделения Союза писателей Беларуси, театральные постановки. Великая Отечественная война и героизм белорусского народа - главная тема большой программы.
Евгений Белоусов, директор Могилевского областного краеведческого музея им. Е. Р. Романова:
"Представляем площадку, посвященную Великой Отечественной войне, говорим о дневниках и воспоминаниях Константина Симонова, показываем предметы тех, кто оборонял Могилев. 2026 год - знаковая дата для всей Могилевской области: 85 лет героической обороны города. Поэтому в данной экспозиции демонстрируем эту тематику, показываем наши музейные артефакты. Также презентуем наш Музей славы Могилевщины, который уже принял более 160 тысяч человек, каждый день принимаем людей, интересующихся историей".
"Мы - то поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и прадедов. Для меня это честь и гордость принимать участие в таком великом событии, в этом прекрасном, замечательном концерте. Мы помним", - рассказала солистка Могилевской областной филармонии, обладательница медали Франциска Скорины Ольга Горничар.
Также будут работать тематические площадки "Солдатский привал", выставки музейных экспонатов из коллекции "Военная история", интерактивная зона реконструкторов.