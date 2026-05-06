В Могилеве стартовал патриотический концерт-акция "81 час до Великой Победы"

Патриотический концерт-акция "81 час до Великой Победы" стартовала в Могилеве. Она объединила творческие коллективы, исполнителей, артистов и актеров региона. Три дня без остановки будут длиться выступления на площадке областной филармонии. Песни военных лет и современных авторов, презентации отделения Союза писателей Беларуси, театральные постановки. Великая Отечественная война и героизм белорусского народа - главная тема большой программы.

Евгений Белоусов, директор Могилевского областного краеведческого музея им. Е. Р. Романова

Евгений Белоусов, директор Могилевского областного краеведческого музея им. Е. Р. Романова:

"Представляем площадку, посвященную Великой Отечественной войне, говорим о дневниках и воспоминаниях Константина Симонова, показываем предметы тех, кто оборонял Могилев. 2026 год - знаковая дата для всей Могилевской области: 85 лет героической обороны города. Поэтому в данной экспозиции демонстрируем эту тематику, показываем наши музейные артефакты. Также презентуем наш Музей славы Могилевщины, который уже принял более 160 тысяч человек, каждый день принимаем людей, интересующихся историей".

"Мы - то поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и прадедов. Для меня это честь и гордость принимать участие в таком великом событии, в этом прекрасном, замечательном концерте. Мы помним", - рассказала солистка Могилевской областной филармонии, обладательница медали Франциска Скорины Ольга Горничар.