В Могилевской области у памятных мест минутой молчания почтили героев Великой Отечественной

За неполные 3 года войны Беларусь потеряла треть населения. Об этом помним мы. Об этом напоминают стелы, памятники, обелиски в каждом уголке страны.

В Могилевской области у памятных мест сегодня минутой молчания почтили героев Великой Отечественной. Тех, кто ценой жизни освобождал города и поселки. Подножья монументов утопают в цветах.

Памятные мероприятия у мемориала "Буйничское поле"

Это уже традиция - семьями, а ведь в каждой хранят память о героях Великой Отечественной в праздник Дня Независимости приходить к мемориалам и обелискам. Чтобы поклониться подвигу защитников, возложить цветы.

Многолюдно 3 июля было на "Буйничском поле". Мемориальный комплекс вот уже 30 лет остается местом силы и притяжения благодарных потомков тех, кто оборонял, а затем и освобождал родную землю.

Белорусы поделились мнениями о празднике - Дне Независимости:

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"Значимый праздник для всей нашей Беларуси, для всей нашей истории. Передаем подрастающему поколению, как и нам передавали. Помнить, не допустить в дальнейшем. Благополучия всем".

"Показать и привить нашему младшему поколению ценности таких больших праздников. Красивый. Ясный. Светлый день. Пускай всегда будет такое же мирное небо над нашей прекрасной страной".

"Эти все праздники показывают, насколько мы сплоченные, насколько мы дружные, и как мы любим свою Беларусь!"

Пять тысяч горожан и гостей областного центра. Молодежь, ветераны вооруженных сил, труда, представители общественных объединений и предприятий стали участниками памятного митинга в Могилевском районе. Минута молчания.

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"Помнить свою историю, свое прошлое - это крайне важно. Мы гордимся подвигом наших предков, что не отступили в такое сложное время", - считает курсант.

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"Мы ни с кем не воюем. Слава Богу, спасибо Президенту. И мы должны защищать свою Родину, готовить себе смену, которая тоже будет защищать Родину. И тогда мы будем независимы", - сказал военный.

Торжественный марш бойцов Могилевского гарнизона украсил памятный митинг. Кстати, от военных - не единственный подарок. Выставка на площади Славы от Министерства обороны.