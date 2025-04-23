В МВД опровергли фейки на тему въезда в Беларусь 150 тыс. граждан Пакистана

МВД опровергло информацию о въезде в Беларусь 150 тыс. граждан Пакистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

На различных интернет-ресурсах продолжает распространяться фейковая и провокационная информация на тему въезда в Беларусь 150 тыс. граждан Пакистана. Вбросы также содержат утверждения, что пакистанцами уже совершен ряд преступлений.

В ведомстве заявили, что миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства. "В настоящее время нами выявлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в стране и манипулировать общественным мнением. За разжигание межнациональной вражды и дестабилизацию ситуации в республике будут применены самые строгие меры ответственности вплоть до уголовной", - подчеркнули в министерстве.