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В МВД опровергли фейки на тему въезда в Беларусь 150 тыс. граждан Пакистана
МВД опровергло информацию о въезде в Беларусь 150 тыс. граждан Пакистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
На различных интернет-ресурсах продолжает распространяться фейковая и провокационная информация на тему въезда в Беларусь 150 тыс. граждан Пакистана. Вбросы также содержат утверждения, что пакистанцами уже совершен ряд преступлений.
В ведомстве заявили, что миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства. "В настоящее время нами выявлены активные провокаторы, которые умышленно пытались нагнетать обстановку в стране и манипулировать общественным мнением. За разжигание межнациональной вражды и дестабилизацию ситуации в республике будут применены самые строгие меры ответственности вплоть до уголовной", - подчеркнули в министерстве.
МВД располагает всеми необходимыми силами и средствами для обеспечения безопасности граждан и постоянного контроля миграционных потоков.