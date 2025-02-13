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В Национальной библиотеке пройдет День православной книги
Изданные Белорусской православной церковью (БПЦ) книги, исторические и архивные документы будут презентованы 21 февраля на Дне православной книги в Национальной библиотеке Беларуси (НББ), сообщил журналистам председатель Издательского совета Белорусской православной церкви протоиерей Олег Кунцевич, сообщает БЕЛТА.
"В ходе мероприятия, которое пройдет в этом году 21 февраля, будут презентованы книги, изданные БПЦ и касающиеся истории нашей страны, много исторических, архивных документов", - сказал Олег Кунцевич.
По его словам, эта литература будет предложена Министерству образования и другим заинтересованным министерствам для использования в образовательном процессе, а также интересующимся историей страны, краеведением, архивными документами.
Олег Кунцевич заметил, что этот день начнет серию мероприятий по всей стране. В частности, 23 февраля в духовно-просветительском центре "Ковчег" Свято-Елисаветинского монастыря в Минске будет открыта выставка "Читающий город".
Празднование Дня православной книги в БПЦ стало уже традицией. Его главная цель - развитие интереса к православной книге, привитие любви к чтению у подрастающего поколения, обозначение особой роли православной литературы в духовной жизни каждого человека. День православной книги - это признание огромного значения духовной литературы в нравственном воспитании людей, в приобщении их к христианской традиции.
Мероприятия, приуроченные к этому событию, проходят во всех епархиях Белорусского Экзархата, в публичных и церковных библиотеках, учебных заведениях республики, а также духовных учебных заведениях БПЦ.
Для Беларуси в нынешнем году празднование Дня православной книги сопряжено с воспоминанием 500-летия издания "Апостола" Франциском Скориной, 900-летия основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке, 800-летия основания Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря, 555-летия явления Жировичской иконы Божией Матери, 525-летия явления Минской иконы Божией Матери и 230-летия со дня кончины святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского.