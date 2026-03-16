В образовательном центре МЧС прошла диалоговая площадка ко Дню Конституции

"Очень важно всегда подчеркивать, что Республика Беларусь - независимое социальное государство, которое гарантирует права и свободы, а также подчеркивает обязанности, которые белорус обязан исполнять как гражданин. Кто, как не мы, нашим детям будет объяснять эти прописные истины, которые они должны знать на протяжении всей своей жизни. И вся наша человеческая жизнь говорит о том, что если не мы будем заниматься подготовкой подрастающего поколения, то за нас ими займутся через социальные сети те, кому мы на самом деле не импонируем, которые являются нашими так называемыми врагами".