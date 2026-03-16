В образовательном центре МЧС прошла диалоговая площадка ко Дню Конституции
В образовательном центре безопасности МЧС прошла диалоговая площадка, приуроченная ко Дню Конституции. Участники обсудили этапы становления государственности и эволюции Основного закона страны.
Среди слушателей - будущие спасатели, воспитанники военно-патриотического клуба "Лидер", активисты Белорусской молодежной организации спасателей-пожарных.
Ежедневно спасатели стоят на страже жизни и здоровья людей, что является одной из высших ценностей, провозглашенных в Конституции.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Очень важно всегда подчеркивать, что Республика Беларусь - независимое социальное государство, которое гарантирует права и свободы, а также подчеркивает обязанности, которые белорус обязан исполнять как гражданин. Кто, как не мы, нашим детям будет объяснять эти прописные истины, которые они должны знать на протяжении всей своей жизни. И вся наша человеческая жизнь говорит о том, что если не мы будем заниматься подготовкой подрастающего поколения, то за нас ими займутся через социальные сети те, кому мы на самом деле не импонируем, которые являются нашими так называемыми врагами".
Также в рамках мероприятия наградили победителей Республиканского конкурса Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. Все участники получили памятные подарки и экземпляры Конституции страны.