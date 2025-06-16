В очереди на границе въезда в ЕС стоят более 3 тыс. транспортных средств

Более 3 тыс. транспортных средств стоят в очереди на границе въезда в ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

Самый загруженный маршрут для грузовиков на въезд в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") - въезда здесь ожидают 500 фур. За выходные дни сопредельная сторона пропустила 28 % грузовых автомобилей от нормы. Через погранпереход "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") в Литву проследовало 13% большегрузов, то есть 2 авто из 20 в час.

На латвийском направлении перед "Патерниеками" (сопредельный "Григоровщина") скопилось 295 грузовых автомобилей. В Латвию с пятницы проследовало 34 % транспорта от нормы.

Через польский пункт пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") в Польшу проследовало 43 % грузовиков. В очереди находятся 240 фур.

Въезда через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") ожидают 1560 легковых автомобилей и 45 автобусов. С пятницы сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 32 %.

Также 50 легковых автомобилей находятся в очереди перед литовскими погранпереходами "Мядининкай" и "Шальчининкай".