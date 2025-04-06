В окнах снова горит свет - как пустующие дома за символичную плату помогают оживить деревни

В Год благоустройства тема наведения порядка на земле приобретает особую значимость. В малых населенных пунктах это в первую очередь вовлечение в хозяйственный оборот пустующих домов.

Для удобства был создан Единый реестр. Кстати, среди десятков тысяч домов есть лоты и за одну базовую.

Дом на земле да еще и с таким огромным участком. Мечта, которая превратилась в реальность и не потребовала колоссальных вложений на старте. Когда на городских этажах стало тесно, Наталья с супругом решили детальнее изучить то, что предлагает для белорусов 116-й указ. В прошлом апреле определялись с направлением и местом, а сегодня ремонт в самом разгаре. Да и высаженные туи невольно намекают на серьезный настрой.

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Наталья Медовская, жительница Минска:

"Он обошелся нам в 5300 рублей вместе с участком. Участок можно было оформить в пожизненное наследование либо в частную собственность. Мы выбрали вариант частной собственности. Нам это больше подходило, так как участок большой и со временем его можно будет разделить на два участка. Мы хотим отремонтировать дом, который уже имеется на участке, привести его в порядок. Когда мы приобрели участок, здесь все было заросшее, очень долго не было хозяев. Мы спилили много деревьев, снесли много построек, которые уже были непригодны к использованию. Сейчас дальше занимаемся благоустройством".

Единый реестр

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В помощь в поиске живописного уголка - Единый реестр пустующих домов, сервис запустили с 2023-го. Там собраны все объекты недвижимости, которые требуют внимания и хозяйской руки. Незамысловатая навигация со всеми явками и паролями.

В Едином реестре свыше 20 тыс. жилых домов

Виктория Верина, замначальника главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

"За период с 1 января 2023 года по сегодняшний день туда внесена информация о порядка 40 тыс. жилых домов. Понятно, часть домов уже продана, вовлечены иным способом в хозяйственный оборот. Актуальными в настоящее время являются 26 тыс. жилых домов. Это жилые дома как выявленные, так и те дома, по которым ведется работа, т.е. разыскиваются их собственники, принимаются меры по обращению в суд, либо дома, которые находятся в стадии вовлечения в оборот, т.е., продаются, сносятся".

Все решает спрос

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Процедура продажи пустующих домов проходит через аукцион либо без него - все решает спрос.

Мария Климович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:

"На примере 2024 года у нас было продано 18 пустующих домов. Это говорит о том, что сегодня эти дома уже обрели новых хозяев, ведется активная работа по благоустройству. За период 2025 года по состоянию на сегодняшний день уже реализовано 27 пустующих домов".

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Наведение порядка на земле и работа с такими объектами, которые не добавляют красок, возложена на местные органы власти. Сельские исполкомы подключаются к разъяснению тонкостей приобретения и даже подбору дома. Заинтересованы, чтобы благоустроить и заработать - вся прибыль от вовлечения в хозоборот пустующих объектов недвижимости остается в местных бюджетах.

Марина Далидович, председатель Шацкого сельского исполкома:

"Люди спрашивают, когда можно уже подавать заявление, потому что иногда просто звонят и видят, что внесен дом в Единый реестр имущества. И они уже пытаются у нас сразу его купить. Но мы объясняем, что для того чтобы купить дом, нам нужно пройти определенную процедуру, обратиться в суд, признать дом бесхозяйным. Если человек заинтересован, то, конечно, мы всегда говорим, чтобы они обращались к нам, потому что мы понимаем, что это потенциальный собственник нашего дома, вполне вероятно, что он наведет порядок в этом доме. И нам этот дом не придется сносить".