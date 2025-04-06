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В окнах снова горит свет - как пустующие дома за символичную плату помогают оживить деревни
В Год благоустройства тема наведения порядка на земле приобретает особую значимость. В малых населенных пунктах это в первую очередь вовлечение в хозяйственный оборот пустующих домов.
Для удобства был создан Единый реестр. Кстати, среди десятков тысяч домов есть лоты и за одну базовую.
Дом на земле да еще и с таким огромным участком. Мечта, которая превратилась в реальность и не потребовала колоссальных вложений на старте. Когда на городских этажах стало тесно, Наталья с супругом решили детальнее изучить то, что предлагает для белорусов 116-й указ. В прошлом апреле определялись с направлением и местом, а сегодня ремонт в самом разгаре. Да и высаженные туи невольно намекают на серьезный настрой.
Наталья Медовская, жительница Минска:
"Он обошелся нам в 5300 рублей вместе с участком. Участок можно было оформить в пожизненное наследование либо в частную собственность. Мы выбрали вариант частной собственности. Нам это больше подходило, так как участок большой и со временем его можно будет разделить на два участка. Мы хотим отремонтировать дом, который уже имеется на участке, привести его в порядок. Когда мы приобрели участок, здесь все было заросшее, очень долго не было хозяев. Мы спилили много деревьев, снесли много построек, которые уже были непригодны к использованию. Сейчас дальше занимаемся благоустройством".
Единый реестр
В помощь в поиске живописного уголка - Единый реестр пустующих домов, сервис запустили с 2023-го. Там собраны все объекты недвижимости, которые требуют внимания и хозяйской руки. Незамысловатая навигация со всеми явками и паролями.
В Едином реестре свыше 20 тыс. жилых домов
Виктория Верина, замначальника главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:
"За период с 1 января 2023 года по сегодняшний день туда внесена информация о порядка 40 тыс. жилых домов. Понятно, часть домов уже продана, вовлечены иным способом в хозяйственный оборот. Актуальными в настоящее время являются 26 тыс. жилых домов. Это жилые дома как выявленные, так и те дома, по которым ведется работа, т.е. разыскиваются их собственники, принимаются меры по обращению в суд, либо дома, которые находятся в стадии вовлечения в оборот, т.е., продаются, сносятся".
Все решает спрос
Процедура продажи пустующих домов проходит через аукцион либо без него - все решает спрос.
Мария Климович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
"На примере 2024 года у нас было продано 18 пустующих домов. Это говорит о том, что сегодня эти дома уже обрели новых хозяев, ведется активная работа по благоустройству. За период 2025 года по состоянию на сегодняшний день уже реализовано 27 пустующих домов".
Наведение порядка на земле и работа с такими объектами, которые не добавляют красок, возложена на местные органы власти. Сельские исполкомы подключаются к разъяснению тонкостей приобретения и даже подбору дома. Заинтересованы, чтобы благоустроить и заработать - вся прибыль от вовлечения в хозоборот пустующих объектов недвижимости остается в местных бюджетах.
Марина Далидович, председатель Шацкого сельского исполкома:
"Люди спрашивают, когда можно уже подавать заявление, потому что иногда просто звонят и видят, что внесен дом в Единый реестр имущества. И они уже пытаются у нас сразу его купить. Но мы объясняем, что для того чтобы купить дом, нам нужно пройти определенную процедуру, обратиться в суд, признать дом бесхозяйным. Если человек заинтересован, то, конечно, мы всегда говорим, чтобы они обращались к нам, потому что мы понимаем, что это потенциальный собственник нашего дома, вполне вероятно, что он наведет порядок в этом доме. И нам этот дом не придется сносить".
За время реализации указа, который позволяет реализовать пустующие дома за символичную базовую, белорусские деревни заметно преобразились. И что еще важнее - получили новую жизнь, где снова в домах горит свет. И это тоже тренд, объединяющий все больше людей, которые ценят чистый воздух и живописный простор.