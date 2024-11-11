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"В открытом доступе": Национальный парк "Беловежская пуща" отмечает 85-летие со дня основания

"Заповедный напев"! 85 лет со дня основания Национального парка "Беловежская пуща".

Можно понять и "вековую печаль". Фашисты вывозили древесину, а сейчас из-за беззакония на польском отрезке страдает растительный и животный мир. Но Беларусь делает все, чтобы символ нашей страны сохранял свою уникальность.

Смотрите ностальгический эпизод проекта "Первого информационного" "В открытом доступе".

В открытом доступеБеловежская пуща

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