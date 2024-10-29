В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело

По данным следствия, ночью 9 ноября 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ подвозил компанию из пяти человек. Вблизи агрогородка Замосточье он не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний подросток. Водитель и еще четверо пассажиров (13, 15, 16 и 18 лет) с различными травмами госпитализированы.