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В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
По данным следствия, ночью 9 ноября 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ подвозил компанию из пяти человек. Вблизи агрогородка Замосточье он не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний подросток. Водитель и еще четверо пассажиров (13, 15, 16 и 18 лет) с различными травмами госпитализированы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Витебским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону +375 33 399 80 44 (круглосуточно).
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