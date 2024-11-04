В Польше задержали мэра Вроцлава

Громкое задержание в Польше. Главный фигурант - мэр Вроцлава. Сотрудники польского Центрального антикоррупционного бюро задержали его в связи с делом о возможных преступлениях и нарушениях в Collegium Humanum (университет менеджмента).

Местные СМИ выдвинули версию, что Сутрика подозревают в покупке диплома в этом частном университете. В таком случае ему грозит до 5 лет лишения свободы. В марте прошлого года несколько сотрудников этого вуза были задержаны за получение взяток и торговлю дипломами.