В преддверии Дня Конституции по всей стране стартовала акция "Мы - граждане Беларуси!"
Акция "Мы - граждане Беларуси!" в 22-й раз стартовала в стране. В Конституционном суде свой первый важный документ получили 25 юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет. Они успешны в учебе, спорте, научной, культурной и общественной деятельности.
Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:
"Конституция - это наш общественный договор. Это наш Основной закон, который формализует в своем тексте все те ключевые институты, которые, собственно, и определяют нашу жизнь: начиная от правового статуса личности, основ конституционного строя, политической системы государства, судебной системы нашей страны, местного управления и самоуправления. То есть это все то, что фактически окружает нас в нашей повседневной действительности. Это те многочисленные правоотношения, в которые мы вступаем как граждане Республики Беларусь, и то, что дает гарантии реализации наших субъективных гарантированных Конституцией основополагающих прав и свобод человека и гражданина".
Акция "Мы - граждане Беларуси!" продлится по 15 марта.