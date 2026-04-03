В Прибалтике самое время пересаживаться с автомобилей на велосипеды – мнение политолога

ЕС расхлебывает те завалы в экономике, которые сам наворотил. Самое время пересаживаться с автомобилей на велосипеды - таким мнением поделился эксперт.

Юрий Воскресенский, политолог: "То, что происходит сейчас в странах Прибалтики, было нами прогнозируемо. Разве может вменяемый руководитель страны перерезать провода, по которым в экономике поступает дешевая белорусская электроэнергия, с криком "Гудбай, Ленин!". Нормальный человек такое делать не может, тем более руководитель. Поэтому сейчас они расхлебывают те завалы, которые сами сделали, сами наворотили и еще наворотят. И поверьте, если кто-то думает, что придет к ним какое-то понимание, нет, потому что это элиты компрадорские. Они полностью на содержании у мировых транснациональных корпораций".

Политолог уверен, что после того, как топливо в Литве, Латвии, Эстонии увеличится раза в два-три, они будут кричать про зеленую повестку и про то, что так для здоровья же полезно передвигаться на велосипедах. Тем более территория у нас компактная, небольшая.