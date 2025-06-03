В пункте пропуска "Мядининкай" оформлено от нормы только 12 % большегрузов

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В пункте пропуска "Мядининкай" (Литва) за сутки оформили 12 % фур от нормы. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

За 24 часа очередь легкового транспорта на выезд из Беларуси перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") выросла с 880 до 1040 единиц. Польская сторона за сутки оформила 25 % транспорта от нормы.

Самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через литовский погранпереход "Шальчининкай" ("Бенякони"). Перед данным пунктом пропуска находятся 470 фур. За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 27 % авто от нормы.

Меньше всего грузовиков приняли на свою территорию сотрудники "Мядининкая" ("Каменный Лог") - всего 12 % от нормы. Въезда в Евросоюз здесь ожидают 360 фур.