В рамках акции "Дай лесу новае жыццё!" планируется посадить 24 тыс. га молодого леса

В Беларуси проходит республиканская акция "Дай лесу новае жыццё!". Основной фронт работ в наиболее пострадавших от летнего разгула стихии Гомельской и Могилевской областях.

Стоит задача за эту весну восстановить все ветровально-буреломные участки. В целом по стране это без малого 7 тыс. га. Накануне на одной из лесосек Солонского лесничества Жлобинского лесхоза работал трудовой десант под руководством первого заместителя министра лесного хозяйства Александра Драгуна. Как итог - высаженные на площади 2,5 га 15 тыс. молодых деревьев.

Александр Драгун, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси:

"Мы создаем насаждения по схеме смешения: 8 сосен, 2 березы. Все-таки сосна - основная лесообразующая порода. Планируем по максимуму привлечь людей именно к созданию новых лесов. У нас есть необходимое количество посадочного материала".

"К нам подключаются со вторника Жлобинский райисполком, будут участвовать в акции ежедневно по 150 человек, также приезжают на помощь сторонние области, которые участвовали в разработке, и соседние лесхозы", - рассказал главный лесничий Жлобинского лесхоза Павел Вертейко.