В регионах Минской области растет доверие к работе системы "Одно окно"

В регионах Минской области растет популярность и доверие к работе системы "Одно окно". Жители региона оценили максимально удобные условия получения и оформления многих важных документов.

Только в Несвиже за последние 7 лет число административных процедур выросло почти вдвое. Об этом заявили 10 июня во время визита на юг центрального региона заместителя главы Администрации Президента Беларуси Ольги Чуприс.

По ее словам, такая форма работы с документами себя полностью оправдала. Следующий этап - переход на цифру. Некоторые административные процедуры уже можно оформлять, не выходя из дома - онлайн. Рассказали и о новых кабинетах "Одного окна", которые появились в Минском и Борисовском районах.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"На сегодняшний день около 500 административных процедур переведены в цифровой формат. Это довольно удобно прежде всего для молодых людей, для тех, кто зарегистрирован в системе "Е-паслуга". На днях Президент сказал, что мы будем двигаться в духе цифровизации и технологизации. Поэтому следующий этап - это окончательная цифровизация административных процедур. Например, когда рождается ребенок, можно из дома, зайдя в личный кабинет, оформить весь необходимый пакет документов в связи с этим событием".

Татьяна Шевцова, управделами Миноблисполкома:

"За 5 месяцев текущего года принято почти 80 тыс. заявлений. Кроме того, в службе "Одно окно" осуществляются консультации, где люди могут получить различную информацию. В конце 2024 года открыли 2 новые службы "Одно окно" в Минской области".