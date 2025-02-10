В РНПЦ "Мать и дитя" поздравили женщину, родившую 14 ребенка

В РНПЦ "Мать и дитя" состоялось радостное событие - выписали женщину, родившую 14 ребенка. Это девочка, назвали ее Авигеей. В переводе с иврита означает радость отца.

Малышка появилась на свет 5 февраля. Маму-героиню зовут Елена. Сама она из Гродно. Теперь в семье растут 9 сыновей и 5 дочерей. Самой старшей, Нине, 24 года, а младшему мальчику Авениру всего 2.

Поздравить многодетную маму приехали представители Белорусского союза женщин и руководство РНПЦ "Мать и дитя".