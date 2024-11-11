В сгоревшем витебском центре были выявлены нарушения пожарной безопасности, но владелец неполадки не устранил. Об этом сегодня заявил министр по чрезвычайным ситуациям. Также ранее Вадим Синявский отмечал, что все торговые центры в стране находятся на постоянном контроле.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Пока нам не предоставили проектно-сметную документацию, в которой наверняка есть достаточно много вопросов к этому собственнику. Она не предоставлена, может быть, по двум причинам. Первая: от нас ее скрывают, а вторая: ее просто нет. Поэтому этому еще будет дана соответствующая оценка в рамках этой проверки".

Министр также отметил, что есть проблемы с путями эвакуации в ТЦ. "Они захламлены, лестничные марши, к сожалению, используются не по назначению, что может вызвать достаточно серьезный коллапс при эвакуации людей с этих объектов. Есть отдельные проблемы, связанные с пожарной сигнализацией, с пожарной автоматикой и с вопросами оповещения. К сожалению, человек сам принимал решение на перепрофилирование этих объектов, торговых мест, демонтировалась пожарная сигнализация и, конечно же, этому мы дополнительно будем давать соответствующую оценку", - рассказал он.