3.38 RUB
3.47 USD
3.61 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В сгоревшем витебском ТЦ были выявлены нарушения пожарной безопасности
В сгоревшем витебском центре были выявлены нарушения пожарной безопасности, но владелец неполадки не устранил. Об этом сегодня заявил министр по чрезвычайным ситуациям. Также ранее Вадим Синявский отмечал, что все торговые центры в стране находятся на постоянном контроле.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Пока нам не предоставили проектно-сметную документацию, в которой наверняка есть достаточно много вопросов к этому собственнику. Она не предоставлена, может быть, по двум причинам. Первая: от нас ее скрывают, а вторая: ее просто нет. Поэтому этому еще будет дана соответствующая оценка в рамках этой проверки".
Министр также отметил, что есть проблемы с путями эвакуации в ТЦ. "Они захламлены, лестничные марши, к сожалению, используются не по назначению, что может вызвать достаточно серьезный коллапс при эвакуации людей с этих объектов. Есть отдельные проблемы, связанные с пожарной сигнализацией, с пожарной автоматикой и с вопросами оповещения. К сожалению, человек сам принимал решение на перепрофилирование этих объектов, торговых мест, демонтировалась пожарная сигнализация и, конечно же, этому мы дополнительно будем давать соответствующую оценку", - рассказал он.
Напомним, 13 декабря на первом этаже витебского торгового центра вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 215 человек, были задействованы 21 единица техники и 90 спасателей. На ликвидацию пожара потребовалось более 4 часов. Резонансный как для Витебской области, так и для всей страны случай на личном контроле Президента.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На берегу живописного озера Нарочь в санатории "Сосны" открыли многофункциональный спальный корпус
Роман Головченко посетил Республиканский протезно-ортопедический центр
Новогодний экспресс "Наши дети" следует по маршруту добрых дел, окружая заботой маленьких белорусов
Брест стал десятым городом в маршруте "Марафона единства"
В мире
Все
В результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Германии погибли 11 человек
Величайшая загадка в истории авиации - Малайзия возобновит поиск пропавшего 10 лет назад самолета
310 млрд евро на Украину - Орбан предположил, что было бы, если бы эту сумму вложили в экономику ЕС
На Солнце произошли две сильные вспышки
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Минске пожилая женщина выбросила из окна курьеру мошенников почти 10 тыс. долларов
У берегов Анапы из-за разлива нефтепродуктов остаются загрязненными более 45 гектаров
Белорус пытался без декларации ввезти из Польши велосипед за 62 тыс. рублей
В секторе Газа жертвами израильских ударов за сутки стали более 30 человек