В школах не должны собирать анкеты о планах учеников на каникулах. Узнали, что является исключением

Школы не могут собирать данные о планах учеников на каникулах - это информация относится к категории личной и не подлежит распространению без веских на то причин.

Этот вопрос проработали Национальный центр защиты персональных данных с Министерством образования. Так, учреждения образования не должны собирать анкеты, в которых указаны место, где находится школьник в период каникул, а также фамилия, имя, отчество, степень родства и контактные данные взрослых, с которыми находится ребенок. Исключения составляют случаи для отдельных категорий семей, например, находящихся в социально опасном положении.

В первом полугодии 2024 года за нарушения при работе с персональными данными в стране возбуждено около 90 уголовных дел. Для сравнения - в 2022-м было больше 300. Спад есть, но специалисты уверяют: речи о самоуспокоении не идет. Все, что попало в Сеть, рано или поздно может использоваться киберпреступниками.



Государство сегодня создает все условия, чтобы сберечь персональные данные белорусов от утечки. Далее организациям нужно правильно применять нормы права, а людям – бережно и с пониманием относиться к личной информации.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

"Все, что попало в виртуальную среду, остается там навсегда, его достать оттуда очень сложно. Бывают ситуации, когда два десятка раз необходимо удалять те или иные массивы данных, потому что они появляются вновь и вновь на новых ресурсах. То, что ушло, потом ограничить сложно".

Усиление ответственности - штрафы за нарушения при работе с персональными данными