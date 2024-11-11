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В школах не должны собирать анкеты о планах учеников на каникулах. Узнали, что является исключением
Школы не могут собирать данные о планах учеников на каникулах - это информация относится к категории личной и не подлежит распространению без веских на то причин.
Этот вопрос проработали Национальный центр защиты персональных данных с Министерством образования. Так, учреждения образования не должны собирать анкеты, в которых указаны место, где находится школьник в период каникул, а также фамилия, имя, отчество, степень родства и контактные данные взрослых, с которыми находится ребенок. Исключения составляют случаи для отдельных категорий семей, например, находящихся в социально опасном положении.
В первом полугодии 2024 года за нарушения при работе с персональными данными в стране возбуждено около 90 уголовных дел. Для сравнения - в 2022-м было больше 300. Спад есть, но специалисты уверяют: речи о самоуспокоении не идет. Все, что попало в Сеть, рано или поздно может использоваться киберпреступниками.
Государство сегодня создает все условия, чтобы сберечь персональные данные белорусов от утечки. Далее организациям нужно правильно применять нормы права, а людям – бережно и с пониманием относиться к личной информации.
Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
"Все, что попало в виртуальную среду, остается там навсегда, его достать оттуда очень сложно. Бывают ситуации, когда два десятка раз необходимо удалять те или иные массивы данных, потому что они появляются вновь и вновь на новых ресурсах. То, что ушло, потом ограничить сложно".
Усиление ответственности - штрафы за нарушения при работе с персональными данными
В Беларуси также прорабатывается вопрос об усилении ответственности за нарушения при работе с персональными данными. В частности, планируется увеличить штрафы для юрлиц. Максимального размера взысканий в 50 базовых величин, который сейчас установлен (сегодня это 2 100 рублей), недостаточно для стимулирования соблюдать нормы законодательства, утверждают специалисты.
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