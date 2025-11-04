В Славгородском районе с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной Григория Бердникова

Поздравления в честь векового юбилея принимает Григорий Федорович Бердников - житель агрогородка Свенск Славгородского района. Участник Великой Отечественной войны.

На фронт он попал в 17 лет. Сначала на Карельский. Был зачислен связистом в минометный полк. Участвовал в освобождении Литвы, Латвии, Польши, дошел до Берлина. Немало наград у ветерана, который все эти годы остается гордостью своих родных и земляков.

Сегодня напутствие от юбиляра принимала в том числе молодежь.

"Вот эти люди, помимо того, что они на войне подвиг совершали, они потом и в обычной жизни этот подвиг совершали ежедневно. Восстановить всю страну - огромную страну", - отметил Максим Гатальский, директор Свенской средней школы.

Наталья Халаимова, зампредседателя Славгородского райисполкома:

"Они прошли войну. Они не сломались, отстояли своей кровью нашу Родину, отвоевали нам мирное небо. Это самое ценное, что у нас есть. Конечно, от нас, простых людей, уважение, почет".