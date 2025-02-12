В суд направлено уголовное дело в отношении организаторов BYSOL и его подразделений

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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении организаторов так называемого фонда солидарности и входящих в него структурных подразделений, сообщает БЕЛТА.

Фигурантам инкриминировано совершение ряда преступлений экстремисткой направленности, в том числе тяжких, против государства.

По постановлению председателя СК и с согласия генерального прокурора на основании ч.3 ст.468-25 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь в отношении обвиняемых проведено специальное производство.

Как заявили в прокуратуре, начиная с января 2020 года, участники организованной группы на территории Беларуси и за ее пределами совершили ряд преступлений. При этом действовали с единым умыслом и используя компьютерную технику, телекоммуникационное оборудование, мобильные устройства, сеть Интернет и необходимое программное обеспечение, совершили следующие преступления. Так, им инкриминировано предоставление и сбор денежных средств и иного имущества для заведомого обеспечения экстремистской деятельности (ч.2 ст.361-1 УК); умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и социальной вражды и розни по признаку национальной, языковой и иной социальной принадлежности (ч.3 ст.130 УК); публичное оскорбление Президента Беларуси, соединенное с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений (ч.2 ст.368 УК); вербовка, обучение, иная подготовка и использование людей для участия на территории иностранных государств в вооруженных формированиях одной из противоборствующих сторон, вооруженных конфликтах, а также финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности (ч.2 ст.361-3 УК), а также пропаганда терроризма и его публичное оправдание, в том числе с использованием сети Интернет (ч.1 ст.289-1 УК).

Обвинение предъявлено и по другим составам преступлений. "В частности, обвиняемые не позднее января 2020 года предварительно объединились в преступное сообщество - экстремистское формирование "By_help". Также в его состав вошли такие структурные подразделения, как "Media Solidarity Belarus" и "Беларусам.pl". Затем в августе 2020 года для расширения противоправной деятельности они объединились с другими обвиняемыми в экстремистское формирование "Фонд солидарности BYSOL / Belarus solidarity foundation". А в дальнейшем создали структурные подразделения "Voices from Belarus" и "Digital Solidarity", - заявили в прокуратуре, указав, что организованная группа была нацелена на создание в Беларуси незаконного масштабного протестного движения, развитие экстремистской и деструктивной деятельности в период подготовки и проведения президентских выборов 9 августа 2020 года.

Протестный потенциал развивался через деструктивную деятельность. "Также организации были нацелены на дестабилизацию общественного порядка, создание угроз общественной безопасности, провоцируя осложнение криминогенной обстановки в стране, организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций. Как в период электоральной кампании, так и после они вовлекали в указанную деятельность сторонних лиц. Извлекали из этого имущественную выгоду для себя путем многочисленных сборов средств под видом создания и работы мнимых "фондов солидарности, помощи", - рассказали в службе информации прокуратуры.

В областной прокуратуре изучили материалы дела, отметив, что предварительное следствие по нему проведено полное, всестороннее и объективное.