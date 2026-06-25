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В Верховном суде стартовала секция Форума регионов Беларуси и России
От промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. В Минске стартует Форум регионов Беларуси и России.
В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных белорусско-российскому сотрудничеству. Они пройдут в различных районах Минской области.
В Верховном суде в 10:00 стартовала секция Форума регионов. Обсуждают правовое обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства, какие механизмы можно сегодня подключить, чтобы защитить союзный рынок, чтобы он оставался таким же максимально прозрачным и понятным для всех сельхозпроизводителей.
Около 60 человек участвуют в секции. Это представители высших судебных органов, госвласти, реального сектора экономики.
Александр Бурак, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"Сегодня в Республике Беларусь уделяется значительное внимание вопросам продовольственной безопасности, в том числе с помощью технического регулирования. Оно позволяет равномерно предъявлять одинаковые требования как к продукции, выпускаемой отечественными производителями, так и к товарам, поступающим на наш рынок. Мы со своей стороны создали хорошую площадку для разработки требований, предъявляемых ко всей номенклатуре продовольственной продукции".
"Сегодняшняя наша секция как раз направлена на то, чтобы еще раз обсудить и прийти к единым требованиям, стандартам для того, чтобы продукция, производимая в России и Беларуси, производилась и находила оборот в едином экономическом пространстве", - отметил депутат Государственной думы России Алексей Ситников.
Беларусь сегодня очень плотно сотрудничает с регионами России и поставляет в основном мясную и молочную продукцию. Белорусские товары там ценят, любят и знают.
Факт
Только за 2025 год торговля продовольствием увеличилась почти на треть, а в I квартале 2026 года - практически на четверть.
Если говорить в целом, то речь идет не только о продовольствии. За 2025 год взаимный товарооборот товаров и услуг достиг рекордных 62 млрд долларов. Эксперты сходятся во мнении, что по итогам 2026 года страны вполне могут выйти на планку в 70 млрд. Об этом наглядно говорят цифры: за первые 4 месяца текущего года объем внешней торговли вырос почти на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.