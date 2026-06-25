В Верховном суде стартовала секция Форума регионов Беларуси и России

От промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. В Минске стартует Форум регионов Беларуси и России.

В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных белорусско-российскому сотрудничеству. Они пройдут в различных районах Минской области.

В Верховном суде в 10:00 стартовала секция Форума регионов. Обсуждают правовое обеспечение продовольственной безопасности Союзного государства, какие механизмы можно сегодня подключить, чтобы защитить союзный рынок, чтобы он оставался таким же максимально прозрачным и понятным для всех сельхозпроизводителей.

Около 60 человек участвуют в секции. Это представители высших судебных органов, госвласти, реального сектора экономики.

Александр Бурак, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Сегодня в Республике Беларусь уделяется значительное внимание вопросам продовольственной безопасности, в том числе с помощью технического регулирования. Оно позволяет равномерно предъявлять одинаковые требования как к продукции, выпускаемой отечественными производителями, так и к товарам, поступающим на наш рынок. Мы со своей стороны создали хорошую площадку для разработки требований, предъявляемых ко всей номенклатуре продовольственной продукции".

Александр Бурак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81922c26-610a-42e9-9d36-299ae17c75b8/conversions/8989fbb6-c592-4aee-9f2e-64ea486b8331-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81922c26-610a-42e9-9d36-299ae17c75b8/conversions/8989fbb6-c592-4aee-9f2e-64ea486b8331-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81922c26-610a-42e9-9d36-299ae17c75b8/conversions/8989fbb6-c592-4aee-9f2e-64ea486b8331-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81922c26-610a-42e9-9d36-299ae17c75b8/conversions/8989fbb6-c592-4aee-9f2e-64ea486b8331-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сегодняшняя наша секция как раз направлена на то, чтобы еще раз обсудить и прийти к единым требованиям, стандартам для того, чтобы продукция, производимая в России и Беларуси, производилась и находила оборот в едином экономическом пространстве", - отметил депутат Государственной думы России Алексей Ситников.

Алексей Ситников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25224286-66c8-4336-8709-792d3274f21a/conversions/597093ee-3b59-4bef-8b72-bc1fe029305d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25224286-66c8-4336-8709-792d3274f21a/conversions/597093ee-3b59-4bef-8b72-bc1fe029305d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25224286-66c8-4336-8709-792d3274f21a/conversions/597093ee-3b59-4bef-8b72-bc1fe029305d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25224286-66c8-4336-8709-792d3274f21a/conversions/597093ee-3b59-4bef-8b72-bc1fe029305d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь сегодня очень плотно сотрудничает с регионами России и поставляет в основном мясную и молочную продукцию. Белорусские товары там ценят, любят и знают.

Факт Только за 2025 год торговля продовольствием увеличилась почти на треть, а в I квартале 2026 года - практически на четверть.