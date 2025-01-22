В Витебске работают 656 участков для голосования, 26 января откроют еще 16

Реализовать право и гражданский долг белорусы приходят семьями. Голосуют за мир, порядок и благополучие.

656 участков для голосования работают в северном регионе страны. Еще 16 откроются 26 января, в основной день выборов. В 45-й школе Витебска участков сразу пять. Микрорайон один из самых густонаселенных. Среди избирателей как люди почтенного возраста, так и молодежь.

Среди голосующих на 54-м участке много тех, кто недавно отметил новоселье. Решить жилищный вопрос помогло государство.