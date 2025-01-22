В Витебске работают 656 участков для голосования, 26 января откроют еще 16

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Реализовать право и гражданский долг белорусы приходят семьями. Голосуют за мир, порядок и благополучие.
656 участков для голосования работают в северном регионе страны. Еще 16 откроются 26 января, в основной день выборов. В 45-й школе Витебска участков сразу пять. Микрорайон один из самых густонаселенных. Среди избирателей как люди почтенного возраста, так и молодежь.
Среди голосующих на 54-м участке много тех, кто недавно отметил новоселье. Решить жилищный вопрос помогло государство.
"Атмосфера на избирательном участке очень добродушная. Мы все понимаем, что мы делаем одно большое дело. Мы понимаем, какая ответственность на каждом лежит за выбор будущего своей страны", - отметила председатель комиссии участка для голосования № 54 по выборам Президента Ирина Лошакова.