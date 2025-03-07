В Витебском областном клиническом роддоме женщин поздравили с наступающим праздником

Праздничное настроение заполнило Витебский областной клинический роддом. Главный весенний праздник здесь встречают около 100 женщин. В их адрес самые теплые пожелания, подарки и цветы.

"У меня родился мальчик. Он очень спокойный, красивый, милый. Я его очень сильно люблю. Это второй ребенок в нашей семье. Есть дочь, и она ждет малыша домой. Здесь комфортно находиться, это достойный роддом. Хотелось бы, чтобы детки появлялись именно в таких условиях", - сказала молодая мама Оксана Турчанинова.

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Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

"Так природой задумано, что женщина является источником счастья, любви, хранительницей нашего семейного очага. Их труд материнства - это самый главный, самый святой труд, который может быть на земле".