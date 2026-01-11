3.68 BYN
В Витебской области в рамках акции "От всей души" прошел рождественский бал для старшего поколения
Республиканская благотворительная акция "От всей души" продолжает дарить внимание и вдохновение. Творческие встречи, концерты, мастер-классы и выставки проходят во всех регионах Беларуси.
На севере страны яркой кульминацией стал областной бал для людей золотого возраста. Участники вместе с молодежью исполнили вальс и канкан, танцевали и под хиты 90-х.
"Событие очень значимое. Это не первый мой рождественский бал, а второй. Празднично и волнительно. Замечательно, что стали проводить балы для нашего золотого возраста", - рассказала участница мероприятия.
"С большим удовольствием и интересом, с хорошим настроением мы приходим сюда и участвуем, любуемся нашими коллегами. Здесь всегда появляется праздничное настроение, мне очень нравится", - отметила другая участница.
Вера Астапенко, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
"Выражаю признательность людям старшего поколения за их труд во благо нашей Витебской области и во благо нашей Республики Беларусь. И это такая шикарнейшая возможность, потому что они с таким удовольствием едут на бал. Даже в танце могут передать свою мудрость и свой опыт молодому поколению".
Вокальные и танцевальные номера для участников бала подготовили творческие коллективы. Антракты скрасили рождественские конкурсы и игры, знакомые не одному поколению.