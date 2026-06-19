Вадим Гигин: Атака дронов на автобус продемонстрировала, как работает СГ в кризисной ситуации

Вчерашняя атака украинских дронов на автобус с белорусскими детьми в Брянской области вновь продемонстрировала, насколько сплоченно работает Союзное государство в реальной кризисной ситуации. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин в эфире дал свою оценку произошедшему.

Гигин выразил благодарность медикам, которые оперативно оказали помощь пострадавшим. По его словам, именно в такие моменты особенно видно, как эффективно функционирует Союзное государство. "Мы увидели, как Союзное государство работает в конкретной кризисной ситуации. Работает хорошо", - отметил депутат.

Вместе с тем Вадим Гигин обратил внимание на ответственность взрослых при планировании поездок детей в условиях, когда киевский режим продолжает террористические действия. Он подчеркнул, что, зная характер этого режима, нельзя рассчитывать на то, что "проскочим". Депутат также напомнил, что трасса, по которой следовал автобус, уже давно представляла опасность: еще три-четыре года назад там фиксировались действия диверсионно-разведывательных групп, обстрелы, провокации и попытки минирования. "Но это прифронтовая дорога, поэтому думать надо, что мы делаем", - добавил Гигин.

Особо жестко депутат охарактеризовал сам киевский режим. По его мнению, Президент Беларуси дал ему точное определение. Это уже не просто террористический акт, а бандитизм и фашизм.

Говоря о характере самой атаки, Вадим Гигин обратил внимание на то, что дроны были нацелены именно на гражданские объекты. Он отметил, что в воздухе находилось несколько беспилотников, по показаниям водителя, т.е они нацелены на гражданские цели. Цель, по мнению депутата, заключалась не только в нарушении снабжения, но и в запугивании мирного населения и парализации жизни в целых регионах России. "Это по всем международным определениям акты терроризма", - констатировал он.