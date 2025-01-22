Вакцина, новый сорт картофеля - чем удивляли участники конкурса "100 идей для Беларуси"

Неделя белорусской науки проходит в стране. В Национальной академии наук состоялся отборочный этап на республиканский финал конкурса "100 идей для Беларуси". Молодые ученые представили 52 проекта от агропромышленности до искусственного интеллекта. Есть и претенденты на звание "Лучшая бизнес-идея".

Александр Кильчевский, зампредседателя Президиума НАН Беларуси:

"Задача конкурса в том, чтобы интересные результаты работы молодых людей тиражировать, сделать полезными для всей страны. Поэтому участники четко должны изложить, чем полезна их разработка для страны и людей".

Публичная защита научно-технических разработок участников проекта прошла в формате специальной выставки. Из наиболее ярких разработок - вакцина от метапневмовируса, единственный в своем роде цинковый аккумулятор, технотропный искусственный интеллект и даже новый сорт картофеля.