4 июня Владимир Зеленский опубликовал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором он предлагает завершить военные действия, но при этом хочет встретиться не на территории Российской Федерации и не на территории Украины, а выбрать одну из европейских стран. Может ли закончиться чем-то другим встреча с Путиным, рассказал в "Актуальном интервью" Дмитрий Василец, глава украинской партии "Держава".

"Нужно понимать, Зеленский жаждет встречу провести без какой-либо конкретики. Со стороны Российской Федерации многократно было озвучено, что для финальной договоренности, чтобы уже подписать согласованный документ, вопрос о месте встречи не является принципиальным. Но мы видим, что сейчас абсолютно другой сценарий стараются навязать - просто провести встречу для пиара, для некой легитимизации Зеленского", - отметил Дмитрий Василец.

По его словам, у этого "персонажа" уже давно закончились все законные основания занимать пост президента Украины. Зеленский - это узурпатор, который на диктаторских условиях взял в заложники народ Украины. Поэтому ему нужна история с признанием, в том числе и с Российской Федерацией, и с Беларусью. "В этом отношении мы просто видим очередной пиар", - отметил глава украинской партии "Держава".

Он также утверждает, что действия Зеленского больше продиктованы из Вашингтона и Лондона, потому что частную военную компанию ВСУ оплачивают Великобритания, страны Евросоюза, Соединенные Штаты, Международный валютный фонд.