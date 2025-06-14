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Важная миссия - в Беларуси отмечают День донора
Самая благородная и милосердная профессия. День медицинского работника отпразднуют 15 июня в Беларуси. Только в Брестской области сегодня трудится более 6,5 тыс. врачей и 17,5 тыс. специалистов среднего медперсонала. Всего 630 учреждений здравоохранения. А еще 14 июня отмечают День донора. Их в юго-западном регионе почти 13 800. И, например, в прошлом году 384 из них получили звание "почетный".
Выбрала нетипичную для своей семьи профессию и создала династию врачей: в медицине Марина Осоприлко с подросткового возраста. Еще будучи школьницей, проходила летнюю практику в родной Каменецкой больнице на базе хирургического отделения. Уже тогда поняла, какой это благородный труд и призвание - быть врачом и помогать пациентам. И мечта стать педагогом трансформировалось в желание быть доктором.
Марина Осоприлко, главврач Брестской областной станции переливания крови:
"Когда мои родители услышали мой выбор, они нисколько не отговаривали. И даже поощрили за то, что выбрала такую милосердную профессию. Я ни разу не пожалела о том, что я стала врачом. Ни разу не пожалела о том, что пришла в медицину. Это очень интересный и многолетний мир. То есть учеба не прекращается, когда мы вышли из университета или института. Учеба продолжается на протяжении всей нашей трудовой деятельности".
От кардиолога до главврача
В Каменецкой больнице Марина Осоприлко прошла путь от кардиолога до заместителя главврача. А сегодня она возглавляет Брестскую областную станцию переливания крови. Ежедневно учреждение принимает около 100 человек. Обязательное анкетирование, клинико-лабораторные исследования, осмотр терапевтом - важно все сделать качественно и безопасно.
Наталья Пархомцева, почетный донор, жительница Брестского района:
"Сегодня я сдаю 90 раз. Первый у меня начал сын сдачу крови. А потом пошла и я. Хочется помогать людям, даже продлить жизнь".
Юлия Крупко, почетный донор, жительница г. Бреста:
"Это очень важная миссия в жизни каждого человека, потому что помощь может понадобиться не только кому-то, но и мне. И чем больше сюда будет приходить людей, тем будет проще жить всем нам".
Марина Осоприлко, главврач Брестской областной станции переливания крови:
"За 2024 год выполнено около 35 тыс. донаций крови цельной и около 17 тыс. донаций плазмы. Также перелито компонентов крови 25 тыс. пациентов Брестской области. То есть самих переливаний было около 53 тыс.. Это большой показатель. Это говорит о том, что компоненты крови всегда востребованы".
Развитие региональной станции переливания крови
Заготовка, хранение, а также реализация крови и ее компонентов - задачи в учреждении непростые. Справляться с ними помогает и высокотехнологичное оборудование. Действует здесь и лаборатория иммунологических стандартов. Ее специалисты изготавливают уникальные реагенты, которые позволяют определять группы крови и резус-фактор. Кстати, выпускают их бесплатно для всех учреждений здравоохранения региона. На станции переливания крови большое внимание обновлению инфраструктуры.
Марина Осоприлко, главврач Брестской областной станции переливания крови:
"Финансирование выделяется стабильно. Никаких перебоев в работе нет. Кровь заготавливается всегда. Развитие медицины в целом в республике очень прогрессивно. Наша медицина ценится не только на территории Республики Беларусь, но и за рубежом. Приезжают перенимать опыт. Это говорит о многих достижениях и о том, что передовые технологии внедряются постоянно".
Всегда верна своему выбору. Служить людям, беречь их жизни, а еще бесконечно совершенствоваться, работать на результат и получать награды. Марина Осоприлко пример не только для коллег, но и, что особенно важно, для своих сыновей. Они тоже связали жизнь с медициной.