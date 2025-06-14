Важная миссия - в Беларуси отмечают День донора

Самая благородная и милосердная профессия. День медицинского работника отпразднуют 15 июня в Беларуси. Только в Брестской области сегодня трудится более 6,5 тыс. врачей и 17,5 тыс. специалистов среднего медперсонала. Всего 630 учреждений здравоохранения. А еще 14 июня отмечают День донора. Их в юго-западном регионе почти 13 800. И, например, в прошлом году 384 из них получили звание "почетный".

Выбрала нетипичную для своей семьи профессию и создала династию врачей: в медицине Марина Осоприлко с подросткового возраста. Еще будучи школьницей, проходила летнюю практику в родной Каменецкой больнице на базе хирургического отделения. Уже тогда поняла, какой это благородный труд и призвание - быть врачом и помогать пациентам. И мечта стать педагогом трансформировалось в желание быть доктором.

Марина Осоприлко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c1fec5f-41b8-4004-8ef2-93d12bbcf5c8/conversions/a4103437-41ff-4b0e-a198-7d888516de2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c1fec5f-41b8-4004-8ef2-93d12bbcf5c8/conversions/a4103437-41ff-4b0e-a198-7d888516de2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c1fec5f-41b8-4004-8ef2-93d12bbcf5c8/conversions/a4103437-41ff-4b0e-a198-7d888516de2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c1fec5f-41b8-4004-8ef2-93d12bbcf5c8/conversions/a4103437-41ff-4b0e-a198-7d888516de2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марина Осоприлко, главврач Брестской областной станции переливания крови:

"Когда мои родители услышали мой выбор, они нисколько не отговаривали. И даже поощрили за то, что выбрала такую милосердную профессию. Я ни разу не пожалела о том, что я стала врачом. Ни разу не пожалела о том, что пришла в медицину. Это очень интересный и многолетний мир. То есть учеба не прекращается, когда мы вышли из университета или института. Учеба продолжается на протяжении всей нашей трудовой деятельности".

От кардиолога до главврача

В Каменецкой больнице Марина Осоприлко прошла путь от кардиолога до заместителя главврача. А сегодня она возглавляет Брестскую областную станцию переливания крови. Ежедневно учреждение принимает около 100 человек. Обязательное анкетирование, клинико-лабораторные исследования, осмотр терапевтом - важно все сделать качественно и безопасно.

Наталья Пархомцева, почетный донор, жительница Брестского района:

"Сегодня я сдаю 90 раз. Первый у меня начал сын сдачу крови. А потом пошла и я. Хочется помогать людям, даже продлить жизнь".

Юлия Крупко, почетный донор, жительница г. Бреста:

"Это очень важная миссия в жизни каждого человека, потому что помощь может понадобиться не только кому-то, но и мне. И чем больше сюда будет приходить людей, тем будет проще жить всем нам".

Марина Осоприлко, главврач Брестской областной станции переливания крови:

"За 2024 год выполнено около 35 тыс. донаций крови цельной и около 17 тыс. донаций плазмы. Также перелито компонентов крови 25 тыс. пациентов Брестской области. То есть самих переливаний было около 53 тыс.. Это большой показатель. Это говорит о том, что компоненты крови всегда востребованы".

Развитие региональной станции переливания крови

Доноры Брестской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6f0f4d5-9428-46c1-8173-68cb128f05e3/conversions/dac7b18f-10b1-4e10-90d4-940d806881de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6f0f4d5-9428-46c1-8173-68cb128f05e3/conversions/dac7b18f-10b1-4e10-90d4-940d806881de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6f0f4d5-9428-46c1-8173-68cb128f05e3/conversions/dac7b18f-10b1-4e10-90d4-940d806881de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6f0f4d5-9428-46c1-8173-68cb128f05e3/conversions/dac7b18f-10b1-4e10-90d4-940d806881de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Заготовка, хранение, а также реализация крови и ее компонентов - задачи в учреждении непростые. Справляться с ними помогает и высокотехнологичное оборудование. Действует здесь и лаборатория иммунологических стандартов. Ее специалисты изготавливают уникальные реагенты, которые позволяют определять группы крови и резус-фактор. Кстати, выпускают их бесплатно для всех учреждений здравоохранения региона. На станции переливания крови большое внимание обновлению инфраструктуры.

Марина Осоприлко, главврач Брестской областной станции переливания крови:

"Финансирование выделяется стабильно. Никаких перебоев в работе нет. Кровь заготавливается всегда. Развитие медицины в целом в республике очень прогрессивно. Наша медицина ценится не только на территории Республики Беларусь, но и за рубежом. Приезжают перенимать опыт. Это говорит о многих достижениях и о том, что передовые технологии внедряются постоянно".