Вдохновение для художников и фотографов - каким белорусы увидели зимнее чудо
Зима в этом году в Беларуси бьет рекорды. Если первые недели декабря не вселяли надежды увидеть снег, январь взял все на себя. Природа не просто подарила настоящую сказку, а пробудила самые тонкие струны души, став музой многих белорусов.
Каждый уголок Беларуси этой зимой напоминает иллюстрации к сказке, которую в детстве читала бабушка. Первый месяц зимы выдался по-настоящему морозным и снежным. Полноправно войдя в права, он с ловкостью разукрасил окна в давно забытые хрустальные узоры, а на улицах создал пейзажи, от красоты которых захватывает дух. Столице зимний имидж бесспорно к лицу. Мягкие шапки на домах, сосульки, кристаллы, иней на снежном покрывале - такой завораживающей красоты Беларусь не видела давно.
Татьяна Гиль, инженер-метеоролог Республиканского центра по гидрометеорологии:
"Если же говорить про январь текущего года, то средняя температура воздуха по стране составила минус 10,3 градуса, что на 6,2 градуса ниже климатической нормы. До периода потепления, который начался в конце 80-х годов прошлого столетия, так и более холодно в январе было примерно один раз в 6 лет. А начиная с 1989 года, такой холодный январь отмечен во второй раз".
Спустя годы зима вернулась в Беларусь, чтобы напомнить людям: в холоде и морозе есть своя прелесть, надо только ее прочувствовать. Не секрет, природа - самый умелый творец. Из-под ее кисти рождаются настоящие атмосферные и неповторимые шедевры. Они пробуждают в людях вдохновение. Пройти мимо зимних пейзажей в этом году художники просто не могли. Сама природа преподнесла им бесценный подарок - настоящие зимние сюжеты. Чтобы перенести зимнюю сказку на полотно, работать надо быстро, важно и хорошо утеплиться.
Татьяна Медведь, художник, член Евразийского художественного содружества:
"Рука всегда действует правильно, потому что ей некогда раздумывать, сразу пишет так, как надо. Настроение чудесное. Когда есть солнце зимой, тогда все нипочем".
Крепкие морозы и глубокий снег заставили многих белорусов сдуть пыль с деревянных коней. Екатерина Вацура и Денис Шнек из-за бесснежных зим уже не помнят, когда в последний раз вставали на лыжи. В этом году возможность с пользой для здоровья провести время решили не упускать. Трое сыновей первыми поддержали родителей.
"Прекрасная зима вдохновляет на занятия спортом, на проведение времени вместе с семьей. Хотелось бы, чтобы такие зимы были каждый раз", - отметили лыжники-любители.
Несмотря на внушительный минус, который показывает столбик термометра, лыжная пробежка, вне зависимости от времени суток, - обязательный ежедневный ритуал Андрея Вагина. В хорошую погоду по местным окрестностям лыжник-любитель может накатать 50 км. Характер, как и любовь к лыжам, сформировало место, где Андрей родился и вырос - на самом севере страны.
"Зима - это время абсолютной свободы, когда мороз тебя по-настоящему испытывает на прочность. Берешь лыжи, палки в руки, делаешь первый толчок, и все лишнее вокруг тебя исчезает. Это время, когда ты можешь себя почувствовать по-настоящему живым", - поделился Андрей Вагин.
Каждый погожий зимний день для любителей спорта на свежем воздухе на вес золота. Повезет ли встать на лыжи в 2027 году - вопрос риторический, поэтому от сегодняшнего дня белорусы берут максимум. Во всех регионах страны на лыжню выходят люди разных возрастов. Даже недолгие прогулки поднимают настроение и надолго заряжают энергией.
В 2026 году небесная канцелярия сделала все, чтобы белорусам было не просто красиво, а сказочно красиво. Редкие для республики кадры солнечной зимы, где города засыпает блестками.
Ледяное волшебство этой зимы выдалось настолько чарующим, что практически каждый белорус стал фотографом. Для тех, кто видит окружающий мир через объектив фотокамер профессионально, снежные панорамы - самая лучшая локация для съемок. Фантазии есть где развернуться, а эмоции людей на фотокарточках в такие моменты самые бесценные. Счастье - укутаться в объятия любимого города, который так давно не примерял снежный наряд.
Юлия Медведева, фотограф:
"В данный момент фотосессии на студиях отошли немножко на задний план. Сейчас мы выходим на улицу, здесь фотографируемся, наслаждаемся пейзажами и действительно используем все возможности, которые дает нам природа".
Увидеть и прожить раз в год самую волшебную пору в мире дано не каждой стране, а белорусам повезло.