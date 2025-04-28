"Великое наследие - общее будущее". Форум в Волгограде соберет представителей из 20 стран мира

Международный патриотический форум стартовал в российском Волгограде. "Великое наследие - общее будущее" - площадка, которая соберет экспертов, историков, представителей общественных организаций, ректоров вузов, педагогов и журналистов из 20 стран мира.

Главная тема - сохранение исторической памяти. 80 лет Великой Победы требует от нас разделить черное и белое. С учетом мировых тенденций в переписывании истории с нарративами о том, что советские воины - якобы не герои - это очень важно.

На форум прибудут главы двух государств. Александр Лукашенко и Владимир Путин выступят и перед участниками событий и проведут отдельную встречу, на которой обсудят развитие двустороннего сотрудничества, вопросы международной повестки и ситуацию в регионе.

Ну, и конечно, у лидеров будет протокольная часть. Критически важная для памяти о событиях, унесших жизни даже не сотен тысяч - миллионов - конкретно в Сталинграде живых людей.

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Мамаев Курган, Зал воинской славы. Это одно из самых символичных мест времен Великой Отечественной войны. 29 апреля часть церемониала пройдет именно здесь. Лидеры Беларуси и России будут возлагать цветы к Вечному огню в память о защитниках Сталинграда.

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Их было 35 тыс. восстановленных фамилий людей, которые исполняли долг перед ней. Статуя "Родина-мать" - одна из самых высоких статуй в мире и самая высокая в России.

К 80-летию Победы сложно было бы найти более подходящее место для переговоров президентов Беларуси и России и для проведения Патриотического форума Союзного государства, где выступят и Александр Лукашенко, и Владимир Путин. Первые борта приземлятся в городе на Волге уже завтра.

"Мы прекрасно относимся к белорусам. Единое государство. Россия и Беларусь. Мы очень рады на нашей Волгоградской земле встречать этот форум. Город наш преобразился к встрече гостей. Мы очень рады, что форум будет проходить на территории нашего города. Мы очень рады встречать белорусов, братский наш народ", - с воодушевлением рассказала жительница Волгограда.

28 апреля на форуме много молодежи. Вообще идея спросить именно молодых людей о патриотическом воспитании - стратегическое решение. Поэтому форумы начали с заседания Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Создана большая база. Музеи, мемориальные комплексы, интерактивные площадки. Что еще нужно, отвечают наследники великих победителей.

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Алина Ретькова, зампредседателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

"Мы видим большой рост участия молодежи в общественно-политической деятельности. Сейчас огромное количество мероприятий и проектов именно по сохранению исторической памяти презентуют коллеги, именно молодые парламентарии. Поэтому мы хотим это сделать более в масштабном варианте. И этот форум – это как раз-таки тот момент, когда мы можем заявить о себе. Молодежная палата может стать координирующим органом всего взаимодействия молодых парламентариев Республики Беларусь и Российской Федерации".

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Артем Николаев, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе России: "Мы едины в своих планах и подходах. И это не только на словах. Мы очень плотно работаем с Молодежным парламентом Республики Беларусь и уже реализуем совместные проекты. В начале 2025 года запустили совместный проект «80 лет нашей Великой Победы». В нем приняли участие уже более 3,5 тыс. человек. Очень большой информационный охват, более 1,5 млн просмотров. Мы сохраняем историческую память. Каждый участник нашего большого проекта пишет историю, историю своей семьи".

И сегодня же к Вечному огню на Мамаевом Кургане цветы возложила белорусская парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей. Они уже тоже прибыли в Сталинград.

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Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Советский Союз, многонациональное государство, принял на себя самый сильный удар. Это нужно показывать. Это даже не подлежит обсуждению. Ведь все меньше становится живых свидетелей того героического времени. Нужно доносить правду с помощью произведений искусства и таких мероприятий, которые мы проводим в разных уголках наших стран".

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Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Одним из символов героизма, который был проявлен при освобождении Советского Союза от фашистов, является Мамаев Курган. Здесь десятки тысяч советских воинов - белорусов, россиян, других народов, которые проживали на территории Советского Союза, отдали жизни за то светлое будущее, которое есть у нас сейчас. И мы обязаны всегда помнить о подвиге этих людей".

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Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это серьезное место, которое в годы Великой Отечественной войны показало, что советский народ силен, когда он един, он силен, когда мы объединяемся вокруг важнейшей цели сохранения не только нас, как народа, но и сохранения достижений поколений, передачи этого уникального наследия нашей Родины будущим поколениям. Сегодня в состав делегации Республики Беларусь ходит много молодежи, лидеров общественных организаций, молодежных парламентариев. И это тоже подчеркивает значимость внимания в Республике Беларусь именно вопросам сохранения исторической памяти".