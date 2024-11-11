Верховный суд вынес приговор по уголовному делу карателя Хатыни Константина Смовского

Признать виновным в геноциде посмертно. Верховный суд вынес приговор (без назначения наказания) по уголовному делу карателя Хатыни Константина Смовского. Будучи командиром 118-го украинского батальона охранной полиции, он организовал и руководил исполнением карательных операций на белорусской земле в период Великой Отечественной войны. На руках украинского коллаборациониста - кровь свыше 400 мирных белорусов. 130 из них были еще дети. Так Смовский, перейдя на сторону нацистских преступников, реализовывал общую с ними цель: планомерного уничтожения белорусского народа.

118-й карательный батальон имел двойное командование

118-й карательный батальон, сформированный в 1942 году в Киеве, был безжалостен. Все, кто поступил на службу нацистской Германии, присягнули на верность Гитлеру. Сперва батальон участвовал в боях против советских партизан на севере Украины, позже передислоцировался в Беларусь, под Логойск. Коллаборационистским шуцманшафт-подразделением одновременно командовали немец Эрих Кернер и украинец Константин Смовский - оба майоры. Под кураторством немецкого офицера Смовский руководил исполнением карательных операций на белорусской земле: заходя в населенный пункт, дома грабили и поджигали, а местных жителей либо сжигали живьем, либо расстреливали.

Святослав Великий, прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"В определенных странах, и на Западе, где он умер, создан положительный образ этого человека. Так вот с постановлением приговора Верховного суда уже можно сказать: де-юре не существует никакого генерал-хорунжего украинского войска, никакого пламенного борца с советским режимом. А есть кровавый палач белорусского народа".

Уголовное дело в отношении карателя Хатыни Константина Смовского

В суде дело Смовского рассматривали больше месяца. Каждый из 49 томов дела был исследован, допрашивались свидетели - их фигурировало 70 человек. Кто не смог приехать на слушания, их показания оглашались. В качестве доказательств виновности украинского коллаборациониста на процессе были озвучены данные, в том числе из ранее засекреченных архивных документов. А также из показаний свидетелей по делу осужденного в марте еще одного нациста, причастного к сожжению Хатыни. Но в отличие от Владимира Катрюка, в деле командира карательного батальона фигурируют новые преступные эпизоды. Всего Смовскому их инкриминировано 26.

"Верховный суд Республики Беларусь приговорил: Смовского Константина Авдеевича признать виновным в геноциде, в действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа, как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев", - прозвучало в зале суда.

Приговор по делу Смовского

По мнению гособвинителя, вынесенный приговор - очередное подтверждение, что Беларусь готова на не словах, но на деле бороться с любыми искажениями исторической правды, которая сегодня очень неудобна Западу. Им выгоднее нацистских преступников обелить, ведь они сами их в своих странах прячут.

Святослав Великий, прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Верховный суд постановил обвинительный приговор в отношении Смовского. Он признан виновным в геноциде белорусского народа. Суд счел доказанным виновность Смовского в смерти сотен мирных граждан, сожжении деревень, угоне в рабство в Германию десятка белорусских граждан".

Говоря о родственниках Смовского, а по белорусскому законодательству суд над нацистским пособником состоялся бы и без их согласия, прокурор отметил: никто не пожелал о себе заявить. Сейчас установить их невозможно.

После войны Смовский бежал на Запад. И умер в США в 1960 году. Дожив до 70 лет, он никогда не привлекался к ответственности за те зверства, что он совершил… Власти западных стран "предпочли не интересоваться кровавым прошлым этого человека". И нужно отметить, что в итоге Смовский занял видное положение в националистических украинских эмигрантских кругах.

Новые факты зверств нацистов и их пособников на белорусской земле

Расследование уголовного дела о геноциде белорусов продолжается. И если до его начала считалось, что в годы немецкой оккупации в Беларуси вместе с жителями было сожжено 9 200 сел и деревень, то сегодня это число выросло до 12 300. Судьбу Хатыни повторили 102 деревни. О чем ранее также известно не было. А значит, достоверно оценить реальные масштабы последствий нацистских преступлений до сих пор сложно. Работа в этом направлении идет.